15 kat kira istedi: İsmini taşıyan üniversite kampüsüne dava açtı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ile kampüs binasının mülk sahibi Mehmet Şerif Kanık arasında yaşanan kira artışı anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. Taraflar arasında yaşanan kriz, yapılan açıklamalarla büyüdü.

Başiskele’de bulunan kampüs için mülk sahibi tarafından 15 kat kira artışı talep edildi. Üniversite yönetiminin bu talebi kabul etmemesi üzerine konu yargıya intikal etti.

Mülk sahibi tarafından yapılan açıklamada, kira bedelinin uzmanlar tarafından yapılan emsal çalışmalar sonucunda belirlendiği ifade edilerek, “Uzmanlar tarafından emsal çalışmalar yapılmış ve ortaya çıkan kira bedeli karşı tarafa iletilmiştir. Süreç halen ilgili mahkemeler nezdinde devam etmekte olup, yargı sürecine duyulan saygı gereği konuya ilişkin detaylı değerlendirme yapılmamaktadır. Eğitim faaliyetlerinin ve öğrencilerin öneminin bilinciyle hareket edilmekte olup, sürecin sağduyu ve hukuk çerçevesinde sonuçlanması temennimizdir” denildi.

“15 KAT ARTIŞ NEDEN?”

KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise talep edilen kira artışına tepki gösterdi. Elmas, “5 yıl önce de ekspertiz değerine göre kiralama yapıldı. Bu süre zarfında her yıl resmi kira artışı yapılmıştır. Bunun üzerine ne oldu da beş yıl sonunda tekrar 15 kat kira artışı talep ediliyor? Ne olduğu açık, üniversitemizin 5 milyon dolar harcayarak yaptığı yatırım ve Know-How” ifadelerini kullandı.

“KOSTÜ BİR TİCARETHANE DEĞİLDİR”

Ekspertiz sürecinin objektif verilere dayanması gerektiğini vurgulayan Elmas, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ekspertize objektif ve hakkaniyetli bilgi vermek lazım. Şöyle ki: Şurada ticari faaliyet gösteren ve 6 bin öğrenci okutan bir kurumun kirasını tespit et demek var; altı yıldır boş duran, üniversiteden başka bir kurumun kiralaması çok zor olan, okul iskanlı, 21 yıllık kira kontratı olan ve kiracının 5 milyon dolar harcayarak yaptığı tadilatı da göz önüne alarak değerleme yap demek var. İkisi farklı sonuçlar doğurur. Biz de ekspertiz yaptırdık. Gayet gerçekçi. Sonuçta yargıya intikal etmiş bir durum. Adalet en doğrusuna karar verir.

Tekrar ediyorum, KOSTÜ bir ticarethane değildir. Cumhurbaşkanımızın talimat ve teveccühleriyle Kocaeli’ne gelmiştir. Vakıf zihniyetiyle yönetilmektedir. Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Talip Emiroğlu ile daha iyi eğitimle, daha fazla burslu öğrenci okutarak devlet büyüklerimizin itimadına layık olmaya çalışıyoruz. Bugün bin 200 öğrenciyi tam burslu okutuyoruz. Hedefimiz bu sayıyı her yıl artırmaktır. Gençlerin okuma hakkını sonuna kadar savunacağız, tüccarca yaklaşımlara fırsat vermeyeceğiz.”

Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.