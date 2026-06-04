15 Milyar liralık kara para operasyonu: Zehir paralarını otobüs hattı ve tarla yapmışlar!

Zehir tacirlerinin mali kaynaklarını kurutmak amacıyla jandarma ve adli makamların aylardır ilmek ilmek işlediği dev operasyon zinciri resmen tamamlandı. Kara para trafiğini yöneten suç şebekesine indirilen ağır darbe sonucunda, aralarında lüks otellerin, yüzlerce dönüm arsanın ve toplu taşıma hatlarının da bulunduğu tam 15 milyar Türk Lirası değerindeki devasa servete devlet tarafından el konuldu.

8 AYLIK SİBER VE FİZİKİ TAKİP SUÇ İMPARATORLUĞUNU DEŞİFRE ETTİ

Bu büyük operasyonun arkasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adeta iğneyle kuyu kazan bir ekibin çalışması yer alıyor. Başsavcılık bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle uğraşan kişilerin para hareketlerini mercek altına aldı. Yaklaşık 8 ay boyunca saniye saniye sürdürülen teknik, fiziki ve siber takip neticesinde, uyuşturucu baronlarının zehir ticaretinden kazandıkları paraları gayrimenkul, otomotiv ve turizm sektörleri üzerinden akladıkları kesin olarak delillendirildi.

5 AYRI DOSYA AÇILDI: 18 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma mali suç uzmanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" ile "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından elde ettikleri paralarla devasa bir mal varlığı edindikleri saptanan 18 kilit şüpheli belirlendi. Bu isimler hakkında "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla 5 ayrı dev soruşturma dosyası açıldı. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı jandarma operasyonunda 18 şüpheli hakkında derhal yasal işlem başlatılırken, hücre evleri ve adreslerde yapılan aramalarda çok yüklü miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

ÇEŞME'DEKİ LÜKS OTELDEN HALK OTOBÜSLERİNE KADAR HER ŞEYE EL KONULDU

Mahkeme kararıyla şebekenin suçtan elde ettiği tespit edilen ve piyasa değeri dudak uçuklatan tam 15 milyar TL'lik mal varlığına resmen el konuldu. Devlet kontrolüne geçen akılalmaz servetin tam listesi alt alta şu şekilde sıralandı:

İzmir’in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı lüks bir otel.

Yine İzmir Çeşme’de bulunan çok değerli 9 dönümlük devasa bir arsa.

Diyarbakır genelinde toplamda 970 dönüm büyüklüğe sahip olan 109 adet arsa ve tarla.

Şehir içi ulaşımda büyük gelir getiren 3 adet özel halk otobüsü ve bu otobüslere ait resmi hatlar.

Ticari olarak faaliyet yürüten 2 adet taksi ve bu araçların bağlı olduğu taksi hatları.

Şebeke üyelerinin üzerine kayıtlı olan lüks segmentteki 7 adet binek araç.

Farklı şehirlerde bulunan lüks sitelerdeki 33 adet daire ve 4 adet ticari iş yeri.

Mali transferlerin döndüğü, farklı bankalarda bulunan toplam 128 adet vadeli-vadesiz banka hesabı.

Yargı kararıyla tüm mal varlıklarına bloke konulurken, banka hesaplarındaki paralar ve mülklerin idaresi adli mekanizmalara devredildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve mali şube ekiplerinin, kara para zincirinin diğer uzantılarına ve yurt dışı bağlantılarına yönelik derinlemesine incelemesi çok yönlü olarak devam ediyor.