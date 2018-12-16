1,5 milyon lira ödülle aranan terör örgütü IŞİD üyesi Ayşenur İnci, Habur Hudut Kapısı’nda teslim oldu. İnci, Mavi listede aranıyordu.

1.5 milyon lira ödülle aranan terörist teslim oldu. Şırnak Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.



IŞİD üyesi Ayşenur İnci, örgüt adına Adıyaman ilinde faaliyet yürütüyordu. Daha sonra Suriye'ye geçti.



Yapılan çalışmalar sonrası terörist İnci, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.



Arananlar listesinde mavi listede yer alan terörist, bir buçuk milyon lira ödülle aranıyordu.

