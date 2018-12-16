banner999
Konut sektörü 2019 yılından umutlu
Konut sektörü 2019 yılından umutlu
Bütçe mesaisinde sona doğru
Bütçe mesaisinde sona doğru
"Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyası
Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor
Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor

1.5 milyon lira ödülle aranan IŞİD üyesi Ayşenur İnci teslim oldu

1,5 milyon lira ödülle aranan terör örgütü IŞİD üyesi Ayşenur İnci, Habur Hudut Kapısı’nda teslim oldu. İnci, Mavi listede aranıyordu.

1.5 milyon lira ödülle aranan IŞİD üyesi Ayşenur İnci teslim oldu

1.5 milyon lira ödülle aranan terörist teslim oldu. Şırnak Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

IŞİD üyesi Ayşenur İnci, örgüt adına Adıyaman ilinde faaliyet yürütüyordu. Daha sonra Suriye'ye geçti.  

Yapılan çalışmalar sonrası terörist İnci, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Arananlar listesinde mavi listede yer alan terörist, bir buçuk milyon lira ödülle aranıyordu.
 

Etiketler; #ayşenur inci
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.