Kırmızı listede aranan teröristlerden biri daha etkisiz hale getirildi. PKK'lı Sefer Açar, Bitlis'te öldürüldü. Açar, 15 askerin şehit olduğu saldırının failiydi.

Kırmızı listede aranan PKK'lı 20 yıl sonra etkisiz hale getirildi.



Welat Gever kod adlı terörist Sefer Açar İçişleri Bakanlığı'nın terör listesindeydi, kırmızı kategoride aranıyordu. Başına 4 milyon lira ödül konmuştu.



Bakanlık PKK'lı Açar'ın Bitlis'teki terör operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



18 ayrı suçtan aranan Açar, 1998 yılında Hakkari Bölgesi'nde Skorsky helikopterinin düşürülmesi sonucu 15 askerin şehit olduğu saldırının failiydi. Ayrıca teröristin üzerinden çıkan eski bir paranın üzerine de “herkoda düşürülen helikopterin Pilotunun Parasıdır" şeklinde not alındığı ortaya çıktı.



Bölgede operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Sehi Ormanları Bölgesi'nde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.





Düşen helikopterdeki pilotun parasını hatıra olarak saklamış





ulusal.com.tr

