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15 şirkete kayyum atandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla 15 şirkete kayyum atandı

15 şirkete kayyum atandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 şirkete kayyum atandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 15 şirkete kayyım ataması yapıldı.

Kaynak: AA
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