Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 şirkete kayyum atandı.Kaynak: AA
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 15 şirkete kayyım ataması yapıldı.
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