15 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika ceza indirimi, af haberleri... MHP'nin isteğine AK Parti karşı durdu! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Yargı Reformu Strateji Belgesi için gerekli yasal düzenlemelerin sonbahara bırakılması gündemde. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise ilk paketin Meclis tatile girmeden yasalaşmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi. İddialara göre AK Parti ile MHP infazda indirimin hangi suçları kapsayacağı konusunda anlaşma sağlayamadı. MHP'nin Alaattin Çakıcı'nın işlediği suçların da infazda indirim yapılacak başlıklar arasında yer almasını istediği öne sürüldü. AK Parti'nin ise buna karşı durduğu belirtildi

Yargı reformu için gerekli yasal düzenlemelerin sonbahara kalması gündemde. Hukukçular ise bu duruma tepkili.



AK Parti, Meclis'in 18 Temmuz'da son mesaisini yapıp yaz tatiline girmesi için bir plan yaptı. Taslak planda TRÜK üye seçimi, Turizm Ajansının kurulması, 11'inci Kalkınma Planı'nın görüşmelerinin yapılması yer aldı. Ancak, yargı reformu için Meclis'e sunulması beklenen ilk pakete çalışma takviminde yer verilmedi.



MHP'NİN ALAATTİN ÇAKICI İSTEĞİNE AK PARTİ KARŞI DURDU



Meclis'e sunulması için büyük oranda hazırlığı tamamlanan yargı reformu paketinde infaz sürelerinin azaltılması öngörülmüştü. İddialara göre AK Parti ile MHP infazda indirimin hangi suçları kapsayacağı konusunda anlaşma sağlayamadı. MHP'nin Alaattin Çakıcı'nın işlediği suçların da infazda indirim yapılacak başlıklar arasında yer almasını istediği öne sürüldü. AK Parti'nin ise buna karşı durduğu belirtildi.



Meclis'teki siyasi partilere seslenen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ilk paketin tatili öncesi yasalaşmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr