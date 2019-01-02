FETÖ sanıklarının "siviller katledilmedi" iddiası yeni kanıtlarla bir kez daha çürütüldü. Genelkurmay Başkanlığı protokol girişinde FETÖ'cülerin halka ateş açtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Siviller katledilmedi iddiası bu görüntülerle birlikte tekrar çürütüldü.



15 Temmuz gecesi Genelkurmay karargahını basan darbeci sanıklar ifadelerinde "Karargah içinde siviller katledilmedi" yönünde ifade vermişti. O geceye ait ortaya çıkan görüntüler iddiaları boşa çıkardı.



Sözde "Yurtta sulh konseyi üyeleri"nin de yer aldığı "çatı" davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi.



Davada 161 sanık yargılanıyor. Savunmalarını yapanlar, o gece silah kullanmadıklarını iddia etti. Ancak dava dosyasına giren karargaha ait güvenlik kamera kayıtları iddialarını yerle bir etti.



15 Temmuz gecesi karargah bahçesine giren vatandaşlara ateş edildiği, ardından çok sayıda kişinin vurulduğu anlaşılıyor.



Katledilen vatandaşlar, askerler tarafından yerlerde sürüklenerek karargah dışına bırakılıyor.







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