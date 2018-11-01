Darbeciler tarafından başından vurularak yaralanan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın alıkonulma ve infaza götürülme anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın alıkonulmaları ve infaza götürüldükleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı yeni görüntülere göre darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan sanık eski albay Erkan Öktem, beraberindeki darbecilerle Aslan ile Gülhan'ı elleri ve gözleri bağlı şekilde infaza götürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahının olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ve yeni görüntüler, davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kamera kayıtlarında, olay tarihinde dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin özel kalem müdürü olarak görev yapan Öktem'in cunta faaliyetlerini 16 Temmuz sabahına kadar yönettiği görülüyor.

Bilirkişiler, TEM Başkanı Aslan, şehit edilen koruması Gülhan ile alıkonulan şoförü polis memuru Hüseyin Uğur İşçi için ayrı bir klasör açtı.





Buna göre Aslan 15 Temmuz'da Ankara'da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için geldiği Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahına saat 22.16'da makam aracıyla giriş yapıyor.

Aslan, koruması ve şoförünün bulunduğu araç, sanık eski albay Süleyman Karaca'nın yönlendirmesiyle C nizamiyeye ilerliyor.







Sanıklar Murat Düzenli ve Tuncay Koçak tarafından karargah ana binasına götürülen Aslan ve beraberindekilere eşlik eden askerlerin silahlı olmaları dikkati çekiyor.

Saat 22.23'te komuta katındaki Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na alınan Aslan, koruması ve şoförü burada darbeciler tarafından derdest edilerek elleri arkadan bağlanıyor.

Saat 00.39'a kadar burada alıkonulan Aslan ve beraberindekiler, eski teğmenler Seyfullah Demir ve Selim İnanır tarafından buradan çıkarılarak bir üst kattaki Altay Salonu'na götürülüyor.



Gözleri bağlı infaza götürüldü

Darbe girişiminin başarısız olduğu anlayan cuntacı Öktem, saat 05.59'da Altay Salonu'na gelerek rehine polislerin karargah dışına çıkarılması talimatını veriyor.

Bunun üzerine Aslan, koruması ve şoförü elleri ve gözleri bağlı şekilde sanık eski teğmen İrfan Çakmakçıoğlu ve eski üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından salondan dışarı çıkarılıyor.









Sanık Seyfullah Demir, İşçi'yi karargahın alt katına götürüyor. Sanıklar Öktem, Çakmakçıoğlu ve Deniz ise Aslan ve Gülhan'ı komuta katının dışına çıkarıyor. Bu esnada Öktem'in elinde beylik tabancası bulunuyor.

