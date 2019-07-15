15 Temmuz'a giden süreçte neler yaşandı?

15 Temmuz 2016'da Amerika'nın Türk Ordusu içindeki silahlı unsurları teslim alındı. Gladyo'ya direnen Türk Ordusu, millet desteğiyle kalkışmayı bastırdı. Darbe tarihinden önce ve kalkışma sırasında Vatan Partisi'nin yaptığı uyarılar ise kritik önemdeydi. İşte darbe girişimine giden süreç ve 15 Temmuz gecesi yaşananlar...

Silivri duvarları yıkıldı. Açılım masası dağıtıldı. 24 Temmuz 2015'ten itibaren PKK hendeklere gömülmeye başladı.



Amerika'nın kara gücü bozguna uğratılınca Atlantik ötesinden yeni operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ eliyle bir darbe girişimi planlanmıştı...



Amerika'nın önde gelen gazetelerinde Türkiye'de darbe beklendiği ifade edildi.



Amerika'nın operasyon elamanı Michael Rubin de itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Rubin, 15 Temmuz öncesi yazdığı bir makalede "Türkiye’de bir darbe olsa ABD’nin tavrı ne olur?" sorusuna yanıt aradı.



Amerikan basınındaki bilgileri Türk kamuoyuna taşıyan Vatan Partisi, darbeden sadece 14 gün önce Milli Dayanışma Programı adıyla yurttaşlara bir bildiri dağıttı. Bildiride Amerika'nın Türkiye planları ve bu planlara karşı birlik çağrıları yer aldı.



Vatan Partisi'nin darbenin yaklaştığına dair tespiti Perinçek'in açıklaması ile sınırlı değildi. FETÖ'cülerin hazırlığını gören dönemin Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur, 15 Temmuz günü darbeden saatler önce Yenişafak'a bir röportaj vermişti. O röportajda FETÖ'cülerin bir darbe girişimi içinde olacağını belirtmişti.



Gladyo unsurları darbe planına başlamıştı. Hükümet ise FETÖ'yü devlet kurumlarından tasfiye etmeyi planlıyordu. "İzmir Askeri Casusluk kumpas" soruşturması kapsamında 100'ün üzerinde FETÖ'cü general ve subay için operasyon hazırlığı vardı. Ayrıca 30 Ağustos'ta toplanacak Yüksek Askeri Şura'da da ordu içindeki FETÖ'cüler tasfiye edilecekti.



FETÖ ise devlet kurumlarından tasfiyesini engellemeye çalıştı.



6-7-8-9 Temmuz tarihlerinde Ankara Konutkent'te bir villada asker ve sivil darbeciler plan yapmaya başladı. Ardından kalkışmanın planı sivil imamlar tarafından Amerika'ya götürülerek örgüt lideri Fethullah Gülen'e onaylatıldı.



Plan kapsamında darbe 16 Temmuz'da, sabah 3 sularında yapılacaktı. Ancak O.K isminde bir binbaşının planı MİT'e ihbar etmesi üzerine FETÖ'cüler kalkışmayı erkene çekti. Darbecilerin ilk jeti saat 22 sularında Ankara semalarında uçmaya başladı. Sokaklarda tanklar görüldü, İstanbul köprüsü tek taraflı trafiğe kapatıldı. TRT'de silah zoruyla darbe bildirisi okutuldu.



Neler olduğunu anlamak isteyen yurttaşlar bir açıklama bekliyordu. Ve darbeye karşı Türk Ordusu'na moral veren o ilk açıklama Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten geldi.



Perinçek, darbe bildirisi altında imzası bulunan "Yurtsa Sulh Konseyi"nin Amerikancı olduğunu vurguladı.



Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da telefonla yurttaşlara seslendi.



Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Türk Ordusu'nun kontrolü sağladığını ifade etti.



Suikast timinin hedefinde olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da NTV televizyonunda yurttaşları meydanlara çağırdı. Erdoğan aynı zamanda kaldığı evin önünde de İstanbul'a hareket etmeden önce açıklamalar yaptı.



Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları darbeye katılmadı. Akar, başına silah dayanmasına rağmen darbe bildirisinin altına imza atmadı. Bunun üzerine Akar ve kuvvet komutanları derdest edilerek Akıncı Üssüne götürüldü.



Akıncı hava üssünden kalkışmayı yöneten darbeciler ise kritik noktaların ele geçirilmesi için sahadaki askerlere talimat verdi. O noktalardan birisi Özel Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Ancak Astsubay Ömer Halisdemir ölmeyi göze alarak darbecilere izin vermedi.



Jandarma Genel Komutanlığı'nı işgal etmek isteyen darbecilerin karşısında yine kahraman Türk subayları yer aldı. FETÖ'nün Balyoz kumpasıyla hedef aldığı Kurmay Albay Nurettin Alkan, Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Tuğgeneral Ali Demir darbenin bastırılmasında büyük rol oynadı.



Başta Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Akıncı Hava Üssü'nde darbeciler etkisiz hale getirildi. Türk Ordusu, Türk Polisi ve halk el ele vererek kalkışmayı bastırdı, darbeciler bir bir teslim alındı.



Böylece, 24 Temmuz'da Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla başlayan vatan savaşında FETÖ unsurları ağır bir yenilgiye uğradı. 15 Temmuz'un ardından gladyo devletin sinir merkezlerinden tek tek temizlenmeye başlandı.



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