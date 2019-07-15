15 Temmuz'da ABD'nin rolü

Darbe girişimi PKK'yı hendeklere gömen, FETÖ'yü tasfiye etmeye hazırlanan Türkiye'ye karşı Amerika'nın bir intikam hareketiydi. Washington'un tutumunu, dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry "mekanizma harekete geçti, Erdoğan artık gidici" ifadeleri ile itiraf etti. FETÖ'cülere yakıt ikmali yapan uçakların İncirlik'ten kalkması, NATO'daki kaçak subaylar, FETÖ'cülerin telefon trafiği; darbe girişiminin Amerikan tertibi olduğunu ortaya koydu. Amerikancı kalkışmayı darbe gecesi ilk dile getiren isim Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'di. Perinçek'in ardından hükümetten gelen açıklamalarda da Amerikan'ın rolüne işaret edildi.

15 Temmuz akşamı, saat 18:45...Henüz savaş jetleri Ankara semalarında uçmuyordu. Tanklar Boğaziçi Köprüsünü trafiğe kapatmamıştı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Moskova'da yaptığı görüşmeyi yarıda kesti. Kerry ABD Büyükelçiliğinin yolunu tuttu. 4 saat boyunca Pentagon ve Beyaz Saray'la görüşmeler yapıldı.



Darbe girişiminin başladığı sıralarda ise Lavrov ile tekrar buluştu Kerry. Birebir görüşmede Lavrov’a “mechanism launched", yani "mekanizma harekete geçti" dedi. Arkasından da ekledi: Erdoğan artık gidici!



15 Temmuz, Türk-Amerikan savaşının bir parçası olarak kayıtlara geçti. Millenium Challenge tatbikatı ve ardından Türk Ordusu'na kurulan kumpas.. Türk Ordusu'nu etkisiz hale getirme hedefi ve PKK açılımı.... Amerika Türkiye'yi bölme planını işletiyordu. Türkiye ise 24 Temmuz'da Irak'ın kuzeyine başlattığı harekatla Amerika'ya karşı vatan savaşı veriyordu.



FETÖ ve PKK ile mücadeleden Ankara'nın geri adım atmaması, ABD'nin "yeni hükümet planını" hızlandırdı. 15 Temmuz'da Kerry'in ifadesiyle "mekanizma harekete geçiriliyordu."



O gece F16’ların yakıt ihtiyacı Amerikan üssünden, İncirlik’ten kalkan uçaklar tarafından karşılandı.



İncirlik’ten kalkan 3 adet tanker uçağından ikisi Ankara üzerinde, biri de Afyon yakınlarında kalkışmaya destek veren savaş uçaklarına 10 kez yakıt ikmali yaptı.Savaş jetleri, yakıt ikmalinin ardından sivil halkı ve kamu görevlilerini şehit etti. İncirlik, aynı zamanda darbe mesaisinin yapıldığı adresti. 10'uncu Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39'uncu Hava Üs Komutanı Albay John Walker darbe gecesi birlikteydi.



ABD ile Türk Ordusu içinde yuvalanan FETÖ'cüler arasındaki ilişki Washington'dan gelen açıklamalara da yansıdı. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Joseph Votel Türkiye’deki başarısız darbe girişiminin ardından, “Amerika’nın iyi ilişki içinde olduğu askeri liderlerin tutuklandığını” söyledi. NATO'da görev yapan Amerika'nın "iyi ilişki kurduğu askerlerden" 200’ü Türk yargısının “geri dön” çağrısına uymadı. 237 subaydan, 3’ü general, 17’sinin Bylock kullandığı saptandı. Bu kaçak subaylar NATO üslerinde görevliydi.



Darbe girişiminde CIA'nın rolü ABD'den gelen açıklamalarla da teyit edildi. Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’in Özel Kalem Müdürü Lawrence Wilkerson, CIA Direktörü John Brennan’ın darbe girişiminde rolü olduğunu belirtti. Wilkerson, “Bence John Brennan ve diğerlerinin Türkiye’de neler olup bittiğinden haberdar olduklarına şüphe yok” diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruştuma Bürosu da FETÖ’nün hedefini "CIA gibi yabancı devlet istihbaratı kontrolünde sapkın bir düzen kurmak" olarak özetledi. Gülen'in CIA bağı, çatı iddianamede de sıkça vurgulandı.



Darbe gecesi yaşanan telefon trafiği de dikkat çekti. FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" ve 15 Temmuz gecesi Akıncı'da bulunan Adil Öksüz 21 Temmuz saat 10:22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan arandı. Öksüz'ün darbe öncesinde ABD'ye gittiği ve Gülen'le görüştüğü ortaya çıktı.



Darbe girişimin arkasında Amerika'nın olduğu gerçeği 15 Temmuz'un ardından kanıtlarla ortaya çıkarıldı. Darbe gecesi kalkışmanın arkasındaki güce ilk işaret eden lider ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu.



Darbenin arkasında güç, hükümetten gelen açıklamalarla da kayıt altına alındı.



Darbe girişiminin ardından Atlantik cephesindeki derin sessizlik gözlerden kaçmadı. 15 Temmuz'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk yabancı ülke lideri ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama ise Erdoğan'la 19 Temmuz'da görüşme yaptı. Washinton'dan yapılan ilk ziyareti ise 15 Temmuz'dan 1,5 ay sonra, 24 Ağustos'ta dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden yaptı.



15 Temmuz Amerika destekli darbe girişimi, Türk-Amerikan ilişkilerinde derin bir kırılma yarattı. Kalkışmanın ardından FETÖ Gladyosu ezildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Amerikan-İsrail koridoruna darbe vuruldu. Ankara, Astana süreci ile bölgesel ittifaklara yöneldi. Son olarak S-400'lerin alınması da Türkiye'nin Avrasya yolculuğunda katettiği önemli bir mesafe oldu.



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