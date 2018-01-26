FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ve A Haber'in işgale teşebbüsüne ilişkin davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ve A Haber'in işgale teşebbüsüne ilişkin davanın 4. duruşması tamamlandı.



Bakırköy Adliyesi'nde oluşturulan salonda İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Gonca Sarıtürk darbe girişimi esnasında üsteğmen rütbesiyle 4. Destek Tabur Komutanlığında bakımcı olarak görev yaptığını belirtti.

15 Temmuz günü rutin mesailerinin devam ettiğini söyleyen Sarıtürk, "Telefonuma 15.40 sıralarında birlikte silah kaybolduğuna yönelik bir mesaj geldi. Silah bulunana kadar mesai devam edeceği için, mesaiye devam ettik. Akşam saatlerinde Tekirdağ'dan devre arkadaşım aradı ve bana İstanbul'da bir problem olup olmadığını sordu. Ben de bunun üzerine internetten ve televizyondan haber almaya çalıştım ama hiçbir şey net değildi." şeklinde savunma yaptı.



Kademe bölgesinde takımıyla beraber beklediğini, üstlerinde jetlerin ve helikopterlerin geçtiğini söyleyen Sarıtürk, kademenin güvensiz olacağını düşündüğü için birlik binasına gittiklerini öne sürdü.



Burada televizyonlarda darbe girişimini öğrendiğini kaydeden Sarıtürk, "Bundan sonra Merkez Komutanlığı ve polisi arayarak ne yapmamız gerektiğini sorduk. Hiçbir faaliyete katılmadan birlik içinde beklememiz ve bizi oradan tahliye edeceklerini söylediler. Sabahında tutuklandım ve 4 ay cezaevinde kaldım. Darbe girişiminde hiçbir eyleme katılmadım." ifadelerini kullandı.



Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Ersin Kapalı ise Ulaştırma Takım Komutanlığı yaptığını, birliğine 27 Haziran'da katıldığını, araya bayram tatili girmesi nedeniyle birlikte 10 gün ancak çalışabildiğini belirtti.



Darbe girişiminde hiçbir eyleme katılmadığını iddia eden Kapalı, halkı sakinleştirmek için nizamiyeye sivil kıyafetlerle gittiğini öne sürdü.



Tutuklandığını ve yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edildiğini söyleyen Kapalı, üzerine atılı iddiaları reddetti.



Bazı sanıkların savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 31 Ocak Çarşamba gününe erteledi.