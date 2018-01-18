FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda yakalanan 15'i tutuklu, 1'i firari 27 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 15'i tutuklu, 1'i firari 27 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen beşinci duruşmaya, 15 tutuklu sanık, 5 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini ve esas hakkında mütalaa hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa hazırlanması için savcılığa tevdi edilmesine hükmetti.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 1-2 Mart tarihlerinde Silivri'de yapılmasına karar verdi.



İddianameden

İddianamede, İstanbul'daki ana darbe davasının sanıkları arasında yer alan ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında komutan olan eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun başında bulunduğu bir grup askerin darbe toplantılarına yer veriliyor.

Söz konusu toplantıların 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapıldığı aktarılan iddianamede, bu dosyasının sanıklarının zırhlı personel taşıyıcıyla kışla dışına çıktıkları ve dönüş yapmaya çalıştıkları sırada Kenan Evren Kışlası girişinde yakalandıkları kaydediliyor.

Bazı sanık askeri personelin ise 2. Zırhlı Tugay içindeki faaliyetlere katıldıkları belirtilen iddianamede, ayrıca Harp Akademileri Komutanlığında kurmay öğrenci olan 9 sanık subayın 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki faaliyetlere iştirak ettikleri anlatılıyor.

Darbe kalkışmasına yönelik faaliyetler kapsamında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na büyük önem atfedildiği vurgulanan iddianamede, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan planlamalar doğrultusunda çok sayıda personelin zırhlı araç, tank, GZPT ve diğer askeri araçlarla FSM Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, Acıbadem, Fenerbahçe Ordu Evi, Üsküdar Çevik Kuvvet, 1. Ordu Karargahı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Kadıköy Göztepe Köprüsü gibi bölgelere sevk edildiklerinin tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, firari Yarbay İsmail Girgin, tutuklu Yarbay Hakan Bolat, binbaşılar Hakan Tanrıkoluoğlu ve Hakan Erol, yüzbaşılar Yüksel Koçak, Celil Aybar, Ali Cömert, Abdullah Sezgin, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Olgun Yıldız, Necati Soner Tutmak ve Selim Çalışkan, Üsteğmen Murat Karakaş, Teğmen Süleyman Polatöz, astsubaylar Süleyman Akgün, Murat Akkaya, uzman çavuşlar Muhammet Murat Duman, Selçuk Başeğmez ve Necettin Keleş ile 8 er "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, aralarında firari yarbay ve subayların da bulunduğu 9 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', aralarında astsubay, uzman çavuş ve erlerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.​