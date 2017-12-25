İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili jandarma personeline yönelik açılan dava Silivri'de görülmeye başlandı. 65'i tutuklu 92 kişinin yargılandığı davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları belirtilen İstanbul'daki jandarma personeli ve jandarmalara "abilik" yaptıkları belirlenen siviller ilk kez hakim karşısında.



Silivri'de görülen duruşmaya eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da arasında olduğu 65'i tutuklu, 11'i tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşmada İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame okundu.



73'ü jandarma personeli 19'u da sivil olmak üzere toplam 92 sanığın yargılandığı davanın iddianamesinde, 15 Temmuz akşamında yaşananlar ayrıntılı olarak anlatıldı.



FETÖ'nün İstanbul'daki jandarma yapılanmasının deşifre edildiği belirtilen iddianamede, FETÖ üyelerinin örgüt yöneticileri tarafından birden 52'ye kadar numaralandığı kaydedildi.



Davada yargılanan 92 sanığa 3'er kez ağırlaştrırılmış müebbet ve ayrıca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.







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