Darbe Girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında yaşananları gözler önüne serdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi esnasında Ankara Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Görüntüler, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilen 52 sanıklı Zırhlı Birlikler darbe dava dosyasına girdi.Kayıtlarda, sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in beraberindeki 4 silahlı darbeci ile 23.21'de karargaha gelişi görülüyor.Olay günü Zırhlı Birlikler'den çıkış yaptıktan sonra vatandaşların tepkisi üzerine kışlaya geri dönmek zorunda kalan 2 tankın girişi kameralara yansıyor.İlk tankın saat 01.30'da, ikinci tankın da 01.32'de içeri girdiği görüntülerde, sivil vatandaş Nejmettin Utuş tankın üzerinde yaralı halde görülüyor. Saat 01.36'da tankın üzerinden yere indirilen 15 Temmuz gazisi Utuş, ambulansa alınarak tedavisi için bölgeden götürülüyor.Nizamiyenin dışını gösteren kayıtlarda ise saat 01.44'te Ankara'daki belediyelere ait iş makinası ve kamyonların, tankların çıkışını engellemek için kışla önünü kapatmaya çalıştığı görülüyor.Görüntülerden, nizamiye önünde toplanan vatandaşların ellerindeki Türk bayraklarıyla darbe girişimini protesto ettikleri anlaşılıyor.