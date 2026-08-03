15 Temmuz paylaşımı sonrası tutuklanmıştı! Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne yönelik yaptığı açıklamalar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan Mahruki, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 Temmuz günü çıkarıldığı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheli hakkındaki adli incelemelerini tamamlayarak beklenen iddianameyi hazırladı.

SUÇ KASTI OLMADIĞINI BEYAN ETTİ

Nasuh Mahruki'nin "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, soruşturmaya konu olan sosyal medya paylaşımının detaylarına yer verildi. İddianamede Mahruki'nin ilgili paylaşımında, "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş, kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD'dir, Fil'i feda etmiş, Vezir'i almıştır, Erdoğan'ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Savcılık metninde ayrıca, şüphelinin alınan ifadesinde söz konusu paylaşımda suç işleme kastının olmadığını beyan ettiği vurgulandı.

"DÜŞÜNCE VE KANAAT ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞAN BİR EYLEM"

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin gerçekleştirdiği eylemin yasal niteliğine dair değerlendirmeler yapıldı. Mahruki'nin söz konusu paylaşımının düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylem kapsamında kaldığı ve toplum içinde infial oluşturacak nitelikte bulunduğu belirtildi. Şüphelinin eyleminin açık ve yakın bir tehlike oluşturduğunun altı çizilirken, yapılan paylaşımın halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik edecek nitelikte olduğu anlatıldı.

4 BUÇUK YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplanan deliller ve yapılan hukuki değerlendirmeler ışığında şüpheli Nasuh Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Tamamlanan iddianame, incelenmek ve değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Cezaevinde bulunan Mahruki'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.