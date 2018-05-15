15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında, "anayasayı ihlal" suçundan 138 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.



Mütalaada, "anayasayı ihlal" suçundan 138 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.



Kasten öldürme suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet



Savcı, tutuklu sanıklar eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın "kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi