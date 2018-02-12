1994 yılında Hakkari'de askerliğini yaptığı sırada çıkan bir çatışmada yaralanarak gazi olan Metin Yılmaz adlı bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yılmaz, yaklaşık 1 saat sonra polise teslim oldu.

Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine parketti. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Elinde silah olduğu belirtilen eylemciyi ikna etme çalışmaları sürüyor. Bu kişinin "dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yaptığı kaydedildi.



15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.



Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine parketti. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Elinde silah olduğu belirtilen eylemciyi ikna etme çalışmaları sürüyor.



Eylemciyi ikna etme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. "Dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yapan kişi polise teslim oldu.



Metin Yılmaz'ın 1994 yılında Hakkari'de askerliğini yaptığı sırada 8 kurşunla yaralandığı olayın ardından devlet tarafından kendisine bağlanan emekli aylığının ise dayısının oğlu tarafından bilgisi dışında kullanıldığını ve dolandırılması dolayısıyla mağdur olduğu belirtildi.

İBB Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Sehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü trafiğe açıldı.





ulusal.com.tr