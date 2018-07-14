Amerikancı FETÖ darbe girişiminin bozguna uğratılmasının yıl dönümünde Jandarma Genel Komutanlığı, şehitlerimiz anısına klip hazırladı. Video, Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

15 Temmuz Amerikancı FETÖ darbe girişiminde şehit olanlar, unutulmadı.



Jandarma Genel Komutanlığınca 15 Temmuz şehitleri anısına klip hazırlandı.



Klipte, darbe girişimine ait fotoğraflar yer aldı. O fotoğraflar müzik eşliğinde gösterildi.



Hazırlanan klipteki söz ve müzik, Jandarma Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp ile Astsubay Kıdemli Üstçavuşlar Tufan Altınöz ve Sefa Böke'ye ait.



“15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz” mesajıyla sona eren video, Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



ulusal.com.tr







