Vatan Partisi 15 Temmuz'un 2. yıldönümünde Kadıköy'de sergi açtı. Sergi açılışında konuşan Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil "15 Temmuz'da ordu ve millet birleşmişti. Mustafa Kemal'in askerleri bu Fetöcü ve Amerikancı kalkışmayı bozguna uğrattı." dedi.





Kadıköy'deki serginin açışında konuşan Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil 15 Temmuz'un bir kırılma noktası olduğunu" söyledi.



Erbil, ordu ve milletin birleşerek kalkışmayı bozguna uğrattığını söyledi.



Osman Erbil, 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir'i de unutmadı.



Erbil, Türk ordusunun gücü için Askeri Liselerin açılması gerektğini vurguladı.



ulusal.com.tr



Vatan Partisi İstanbul'da 15 Temmuz gecesine ait fotoğraf sergisi açtı.Kadıköy'deki serginin açışında konuşan Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil 15 Temmuz'un bir kırılma noktası olduğunu" söyledi.Erbil, ordu ve milletin birleşerek kalkışmayı bozguna uğrattığını söyledi.Osman Erbil, 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir'i de unutmadı.Erbil, Türk ordusunun gücü için Askeri Liselerin açılması gerektğini vurguladı.