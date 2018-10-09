İstanbul’daki Atatürkçü Düşünce Kulüpleri (ADK) ‘Üniversiteye Hoş Geldin’ pikniğinde buluştu. İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü öncülüğünde düzenlenen pikniğe İstanbul’un 15 farklı üniversitenin ADK’ları katıldı

İstanbul’daki Atatürkçü Düşünce Kulüpleri 7 Ekim Pazar günü, Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı’nda eğitim öğretim dönemine yeni başlayan öğrencileri ‘’Üniversiteye Hoş Geldin’’ pikniği ile karşıladı. İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü öncülüğünde düzenlenen piknikte İstanbul’un 15 farklı üniversitesinin ADK’ları buluştu. Programa; Batman’da şehit düşen 9 askerimiz için saygı duruşunda bulunarak, ardından İstiklal Marşı okunarak başlandı. Gün içinde birlikte yapılan etkinliklerden sonra, kulüp başkanları konuşmalarını yaptılar.



ATATÜRK GENÇLİĞİ KARAMSAR DEĞİLDİR; TEŞKİLATLIDIR

İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Elif Beyza Tekin ‘’Atatürkçü Düşünce Kulüpleri üniversitelerimizde Atatürkçülüğü ve onun devrimlerini yaymak üzere varlar. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan biz gençlerin görevi, Atatürk Türkiye'sini yeniden inşa etmek ve yüceltmektir. Bunu yaparken de herkes elini taşın altına koymalı, planlı, teşkilatlı olmalı yani Atatürk gibi olmalıyız. Atatürk gençliği dün de bugün de devrimlerin savunucusu olmuştur yarın da böyle olacaktır.’’ sözlerini dile getirdi.

Ardından konuşmasını yapmak için söz alan Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü başkanı Baran Gezici Türk gençliğinin geleceksizliğe ve karamsarlığa yenik düşmeyeceğine vurgu yaptı. Baran Gezici konuşmasının devamında ‘’Gençlik Resneli Niyazilerin, Tıbbiyeli Hikmetlerin, Yakup Cemil’lerin azmi ve kararlılığına sahiptir, üniversite ve dışında Cumhuriyet Devrimlerine yönelen her saldırıyı Atatürkçü Düşünce Külüplerinin birlikteliğiyle bertaraf edecektir.’’ ifadelerini kullandı.



BÖLÜCÜLÜĞÜN SON BULMASINI MEHMETÇİĞE BORÇLUYUZ

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Onat Mendil konuşmasında Türk gençliğinin Mehmetçiğinin yanında olduğunu belirtti. "Türk Ordusu terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele veriyor. PKK'yı hendeklere gömen, Suriye'de sınır ötesi operasyonlarda başarılar elde eden ordumuzun sayesinde üniversitelerde bölücü terör örgütleri temizleniyor. Kampüslerimizde huzurlu bir eğitim alabiliyorsak bunu askerimize borçluyuz." diyerek konuşmasını tamamladı.



İstanbul’un Atatürkçü üniversitelilerini buluşturan etkinlik, sahnede kulüp başkanlarının ve katılımcıların toplu fotoğraflarının alınmasıyla son buldu.