15 yaş altı sosyal medya yasağı nedir, nasıl uygulanacak?

15 yaş altı sosyal medya yasağı Meclis'ten geçti mi? Sosyal medya yaş sınırı nasıl uygulanacak? Ebeveyn onayı ve yaş doğrulaması zorunlu mu olacak? İşte TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni sosyal medya düzenlemesinin detayları...

Ebru Gül Müezzinoğlu
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Evet, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme, doğum izni süresinin uzatılmasına dair maddelerle birlikte paket halinde onaylandı.

SOSYAL MEDYA YAŞ SINIRI NASIL UYGULANACAK?

Yeni yasaya göre, sosyal ağ sağlayıcıları kullanıcıların yaşını tespit etmek için yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda kalacak. 15 yaş altındaki çocukların platformlara erişimi ve kullanımı ancak ebeveyn kontrol araçları ve onayıyla mümkün olacak. Ayrıca platformlar, çocuklar için yetişkinlerden ayrıştırılmış "güvenli hizmet" sunacak.

ŞARTLARA UYMAYAN PLATFORMLARA NE CEZA VERİLECEK?

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen küresel sosyal medya ve oyun platformlarına ağır yaptırımlar uygulanacak:

Bir önceki yılki küresel cirolarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası.
Kademeli olarak internet trafiği bant genişliğinin daraltılması (bant daraltma).

ZARARLI İÇERİKLERE MÜDAHALE SÜRESİ NE KADAR?

Yasa kapsamında, acil durumlarda çocuklara yönelik zararlı içeriklerin tespiti halinde sosyal ağ sağlayıcılarının bu içeriklere bir saat içinde müdahale etmesi zorunlu hale getirildi.

DİJİTAL OYUNLAR İÇİN HANGİ KURALLAR GETİRİLDİ?

Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci belirleme zorunluluğu getirildi. Oyunlar, şiddet ve müstehcenlik gibi risklere karşı yaş kriterlerine göre derecelendirilecek ve ebeveynlere çocuklarının harcamalarını yönetebilecekleri mekanizmalar sunulacak.

