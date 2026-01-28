15 yaşındaki Fatih cinayetinde kan donduran detay... Zanlı cezasını önceden araştırmış

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı’nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü. Ankara 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık 15 yaşındaki D.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 3 Mart tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçen yıl 7 Eylül’de Yunus Emre Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. 15 yaşındaki D.G., yanında taşıdığı bıçakla Fatih Acacı’yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan D.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Ekim’de iddianame hazırlandı. İddianamede, taraflar arasında “aynı kızla arkadaşlık ilişkisi” nedeniyle tartışma çıktığı, kavga sırasında D.G.’nin Fatih Acacı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle yaraladığı belirtildi.

Savcılık, olay yeri kamera kayıtları, tanık beyanları ve otopsi raporlarının sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti. D.G. hakkında “kasten öldürme” suçundan cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın ikinci duruşması Ankara 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çocuk mahkemesi olması nedeniyle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Duruşmada sanık D.G. hazır bulundu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesine karar verdi. Duruşma 3 Mart’a ertelendi.

NE KADAR CEZA ALACAĞINI ÖNCEDEN ARAŞTIRMIŞ

Fatih Acacı’nın ailesinin avukatı Ersan Barkın, duruşma sonrası yaptığı açıklamada çarpıcı bilgiler paylaştı. Barkın, sanığın cep telefonuna yönelik bilirkişi incelemesinde dikkat çekici bulgulara ulaşıldığını belirterek şunları söyledi:

“Google'da yaptığı aramalar ile telefondan çektiği fotoğrafların tamamı dosyaya kazandırıldı. Ve yazık ki bütün çocuk cinayetlerinde olduğu gibi aynı durumla karşı karşıya kaldık. Burada da eylemi gerçekleştiren kişi, yine bu eylemi öncesinden belirlediğini ve planladığını gösterir biçimde Google aramaları yapmış. Yani bu eylemi gerçekleştirdiğinde ne kadar ceza alacağını önceden incelemiş.”

Barkın, sanığın telefonunda silah ve pala ile çekilmiş fotoğrafların da bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bunun ötesinde yine diğer çocuk cinayetlerinde, evlat kayıplarımızda olduğunun aynısı var; şu anda her ne kadar, bu mevzu nedeniyle pişmanlık gösterdiğini ifade eden bir profille karşı karşıya kalmış olsak da kendi fotoğraflarında yine silahlarla, koca koca palalarla çekilmiş fotoğraflar bilirkişi raporuna yansıdı.”

“ARTIK TOPLANACAK DELİL KALMADI”

Ailenin avukatı, dosyada sona gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dolayısıyla bu saf kötülük bizi evlatlarımızdan mahrum ediyor. Türk milletini, milletin geleceğini inşa edecek kuşaklarından mahrum ediyor. Artık neredeyse toplanacak bir delil kalmadı. Dolayısıyla Fatih evladın cinayeti dosyasında da sona geliyoruz. Umarım hak ettiği biçimde cezalandırılır.”