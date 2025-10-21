15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümünde karar günü

Kadıköy’de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında karar aşamasına gelindi. Dört sanığın yargılandığı davaya ara verildi; mahkemenin kararını aranın ardından açıklaması bekleniyor.

Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bit pazarında bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın görülmesine Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Olayla ilgili tutuklu bulunan sanıklar B.B. ve U.B., “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle, sanıklara yardım ettikleri öne sürülen M.A.D. ve A.Ö. ise 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

SANIKLAR SEGBİS ÜZERİNDEN BAĞLANDI

Duruşmaya 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda Minguzzi ailesi, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında pişman olduklarını belirtti. B.B. ve U.B., yaptıkları eylemden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

“HAKİM AMCA, BEN SUÇLU DEĞİLİM”

Sanıklardan A.Ö., ifadesinde “Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Olay yerinde olduğum için çok pişmanım” dedi.

Bir diğer sanık M.A.D. ise suçlamaları reddederek “Suçlamamaları kesinlikle kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmaya 1 buçuk saat ara verdi. Aranın ardından mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Duruşma salonundan çıkan anne Yasemin Minguzzi, adliye koridorlarında “Mattia Ahmet için adalet” diye bağırdı. Aileye destek olmak için adliyeye gelen vatandaşlar ise “Yasemin çiçeğin yanındayız” diyerek karşılık verdi.

