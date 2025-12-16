15 yıllık sır perdesini o mesajlar mı aralayacak? Mankenler Kraliçesi Aslı Baş cinayeti davası tekrar başladı
Şüpheli ölümle ilgili yıllar sonra yeniden açılan yargılama sürecinde, bozma gerekçeleri ve eksik inceleme başlıkları duruşma öncesi gündeme taşındı.
Türkiye'nin gündemine oturan ve yıllardır tartışılan şüpheli ölümde yargı süreci yeni bir boyut kazandı.
2003 yılında Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş'ın, 2010 yılında Bodrum'da iş insanı Ahmet Bayer'e ait villada şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle başlayan hukuk mücadelesi sil baştan görülüyor.
5 Ağustos tarihinde Yargıtay'ın, daha önce verilen beraat kararını bozmasının ardından dosya bugün Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Kritik duruşmada Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş ve ailenin avukatı Fahri Safa Küpcü hazır bulundu.
SİLİNEN MESAJLAR VE DİNLENMEYEN TANIKLAR DÜĞÜMÜ ÇÖZEBİLİR
Yüksek Yargı'nın dosyayı yerel mahkemeye iade etmesinin temelinde, soruşturmanın derinleştirilmesi gerekliliği yatıyor. Mahkeme koridorlarında açıklamalarda bulunan Avukat Fahri Safa Küpcü, sürecin seyrini değiştirecek teknik detaylara dikkat çekti. Yargıtay'ın bozma gerekçesinin "eksik inceleme"ye dayandığını belirten Küpcü, özellikle maktulün telefonundaki verilerin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Küpcü, gelişen teknolojinin davanın kaderini etkileyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün, bozma sonrası ilk duruşma olacak. Dosyada Ahmet Bayer, Hakan Sadi Bayer, Volkan Bayer ile alakalı bozma var. Bir kısmı zaten İstinaf Mahkemesi'nde ses kayıtları dinlemeler sonrası onanmıştı karar. Onlarla ilgili bir yargılama olmayacak. Sadece Aslı Baş’ın cinayetine odaklandı artık dosya. Bozma kararı eksik incelemeye dayanıyor. Eksik inceleme dinlenmeyen tanıklar var. Onların dinlenilmesi talep edilmişti. Ayrıca, bir de Aslı Baş'ın cep telefonunda silinmiş mesajlar var. Yeni teknoloji artık bu silinmiş mesajları geri getirebiliyormuş.
Bu, geri getirebilen mesajların getirilmesi için önce bunu denemesi gerekir, bu yapılmadan karar verilemez’ diyerek tekrar bozdu. Bu da ikinci eksik inceleme noktası. Ama henüz şeyler tamamlanmadı bu eksik inceleme. Bu duruşmada da muhtemelen cep telefonunun yeterli teknik altyapısı olan bir yerde incelenerek eksik dinlenen mesajların geri getirilmesi için bir karar verilmesini bekliyoruz"
Davanın bir diğer ayağı olan FETÖ/PDY iltisakı iddialarında ise sanıklar lehine sonuçlanan süreç kesinleşti. Avukat Küpcü, sanıkların FETÖ dosyasından beraat ettiğini hatırlatarak, yasal prosedür gereği bu karara itiraz edemediklerini dile getirdi.
Hukuki statüleri nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığını ifade eden Küpcü, sözlerini şöyle noktaladı: "FETÖ dosyasında yaklaşım şu, vatandaş o dosyalara müdahil olamıyor. Hukuki tabiri olarak söylüyorum. Sadece biz müşteki olarak kalıyoruz o dosyalarda. Müşteki olduğumuz için kararlara biz itiraz edemiyoruz, üst mahkemeye taşıyamıyoruz. Orada beraat kararı verildi. Üst mahkemeye taşıyamadık haliyle. Üst mahkemeden de kesinleşmiş oldu o dosya"