155 kişilik özel ekip ormanda aradı: Suikastçı Karatepe'nin 'gömdüm' dediği silahlara ne oldu?

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen süreçte tutuklu sanığa Marmaris'te yer gösterme işlemi yaptırıldı.

155 kişilik özel ekip Marmaris'te arama yaptı

Muğla Sulh Ceza Hakımliği kararıyla cumhuriyet savcısı nezaretinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde; Karatepe'nin suikast girişiminin ardından kaçış güzergâhı olan Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerindeki ormanlık alanlar incelendi.

Şüphelinin beyan ettiği ve toprağa gömdüğünü öne sürdüğü uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatların bulunması amacıyla bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Arama-tarama faaliyetlerinde:

155 kişilik emniyet özel harekat ve jandarma komando personeli,

23 dedektör ve operatörü,

3 hassas burunlu köpek unsuru görev aldı.

Silah ve mühimmat bulunamadı, 2 konserve kutusu çıktı

Şüphelinin gösterdiği alanlarda ve geçmişte silah ele geçirilen noktalarda yapılan detaylı aramalarda herhangi bir suç unsuruna, silah veya mühimmata rastlanmadı. Bölgede gömülü vaziyette sadece üretim tarihi 2015, son kullanma tarihi 2023 olan biri dolu, diğeri boş 2 adet konserve kutusu bulundu.

DNA ve kriminoloji incelemesi sürüyor

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'dan bu yana bölgede ele geçirilen diğer silah ve mühimmatlarla bağlantısının tespit edilebilmesi amacıyla Karatepe'den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA eşleştirme ve kriminolojik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.