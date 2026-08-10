16 Ağustos'ta televizyon yayınları değişiyor! İşte güncel Türksat otomatik frekans ayarı listesi

Hizmet ömrünün sonuna yaklaşan Türksat 3A uydusunda yer alan televizyon ve radyo yayınları, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibarıyla daha yüksek kapasiteli yeni nesil Türksat uydularına aktarılıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
16 Ağustos'ta televizyon yayınları değişiyor! İşte güncel Türksat otomatik frekans ayarı listesi
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Yapılan aktarımla birlikte olumsuz hava koşullarından kaynaklanan kesintilerin azaltılması ve 4K/Ultra HD yayınların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kimlerin kanal taraması yapması gerekecek?

TKGS Destekli Cihazlar: Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) uyumlu yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında tüm frekans ve kanal güncellemeleri otomatik olarak tamamlanacak.
Eski Nesil Cihazlar: TKGS özelliği bulunmayan dahili veya harici uydu alıcılarında kanalların kaybolmaması ve yayınların devam etmesi için kullanıcıların manuel kanal/şebeke taraması yapması gerekecek.

Manuel kanal taraması için güncel Türksat frekans bilgileri

Kanal listesi silinen veya yayın alamayan kullanıcılar, uydu alıcılarının "Frekans Ekle / Şebeke Arama" menüsünden aşağıdaki iki temel frekanstan birini girerek arama başlatabilir:

Frekans 1: 12380 MHz | Polarizasyon: Dikey (V) | Sembol Oranı: 27500 | FEC: 3/4
Frekans 2: 12423 MHz | Polarizasyon: Yatay (H) | Sembol Oranı: 30000 | FEC: 3/4

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