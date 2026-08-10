16 Ağustos'ta televizyon yayınları değişiyor! İşte güncel Türksat otomatik frekans ayarı listesi

Yapılan aktarımla birlikte olumsuz hava koşullarından kaynaklanan kesintilerin azaltılması ve 4K/Ultra HD yayınların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kimlerin kanal taraması yapması gerekecek?

TKGS Destekli Cihazlar: Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) uyumlu yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında tüm frekans ve kanal güncellemeleri otomatik olarak tamamlanacak.

Eski Nesil Cihazlar: TKGS özelliği bulunmayan dahili veya harici uydu alıcılarında kanalların kaybolmaması ve yayınların devam etmesi için kullanıcıların manuel kanal/şebeke taraması yapması gerekecek.

Manuel kanal taraması için güncel Türksat frekans bilgileri

Kanal listesi silinen veya yayın alamayan kullanıcılar, uydu alıcılarının "Frekans Ekle / Şebeke Arama" menüsünden aşağıdaki iki temel frekanstan birini girerek arama başlatabilir:

Frekans 1: 12380 MHz | Polarizasyon: Dikey (V) | Sembol Oranı: 27500 | FEC: 3/4

Frekans 2: 12423 MHz | Polarizasyon: Yatay (H) | Sembol Oranı: 30000 | FEC: 3/4