16 barodan ortak açıklama: Derhal uluslararası soruşturma başlatılmalı

16 baro, İran’a yönelik saldırılara ilişkin ortak açıklama yaptı. Bildiride uluslararası hukukun ihlal edildiği belirtilerek uluslararası soruşturma çağrısı yapıldı.

Aralarında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van Barosu’nun da bulunduğu 16 baro, İran’a yönelik saldırılara ilişkin ortak açıklama yayımladı.

“Uluslararası Hukuk İlkeleri Askıya Alınamaz” başlığıyla paylaşılan metinde, ABD, AB ve İran arasında nükleer müzakerelerin sürdüğü bir dönemde İran’a yönelik tek taraflı saldırının Birleşmiş Milletler Şartı’na ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ ASKIYA ALINAMAZ

“ABD, AB ve İran arasında nükleer müzakerelerin devam ettiği bir süreçte, diplomatik yollar tüketilmeden İran’a yönelik gerçekleştirilen tek taraflı saldırı; Birleşmiş Milletler Şartı’na, uluslararası hukukun temel ilkelerine ve egemen devletlerin bağımsızlığına açıkça aykırıdır.

Uluslararası ilişkilerde güç kullanımı, ancak meşru müdafaa veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile mümkündür. Bunun dışında gerçekleştirilen askeri müdahaleler açık bir hukuksuzluk teşkil eder. Devletlerin diplomasi yerine silaha başvurması, bölgesel ve küresel barışı ağır şekilde tehdit etmektedir.

Savaş hukuku ve uluslararası insancıl hukuk kuralları, sivillerin ve özellikle çocukların mutlak korunmasını emretmektedir. Buna rağmen, ABD ve İsrail’in sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları kabul edilemez niteliktedir.

İran’da küçük kız çocuklarının eğitim gördüğü bir okulun bombalanması ve onlarca masum çocuğun hayatını kaybetmesi, insanlık vicdanında asla kabul edilemeyecek bir vahşettir. Sivillerin ve eğitim kurumlarının hedef alınması, uluslararası hukuka göre açık bir savaş suçudur.

Bu eylemlerden sorumlu olan kişi ve makamlar hakkında derhal uluslararası soruşturma başlatılmalı; sorumlular, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve ilgili yargı mercileri önünde hesap vermelidir. Hiçbir devlet, hiçbir askeri güç, hukukun ve insanlığın üzerinde değildir.

Uluslararası toplumun sessiz kalması, hukuksuzluğu meşrulaştırmak anlamına gelecektir. Tüm devletleri ve uluslararası kurumları, barışın tesisi ve hukukun üstünlüğünün korunması adına derhal inisiyatif almaya davet ediyoruz.

Savaş değil hukuk, güç değil adalet esas alınmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Açıklamaya Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Iğdır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları imza attı.

