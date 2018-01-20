2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2018'de istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin hizmet birimleri yer aldı.
Buna göre, acil sağlık hizmetleri, eğitim hastanesi, entegre ilçe hastanesi, halk sağlığı laboratuvarı, ilçe sağlık müdürlüğü, sağlık evi, toplum sağlığı merkezi ve yataklı tedavi birimlerinde, bir diş tabibi, bir diyetisyen, bin 3 ebe, 5 hemşire, bir psikolog, 45 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 6 bin 677 tabip, 8 bin 266 uzman tabip olmak üzere 16 bin personel istihdam edilecek.
Ayrıca, 16 bin personelin istihdam edilmesi Sağlık Bakanlığının 29/11/2017 tarihli ve 208 sayılı yazısı üzerine, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından 4/12/2017 tarihinde kararlaştırıldığı açıklandı.
ulusal.com.tr
2018 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri tespit edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplamda 16 bin personel istihdam edilecek. Personel sayıları bir diş tabibi, bir diyetisyen, bin 3 ebe, 5 hemşire, bir psikolog, 45 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 6 bin 677 tabip, 8 bin 266 uzman tabip şeklinde belirlendi
2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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