2018 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri tespit edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplamda 16 bin personel istihdam edilecek. Personel sayıları bir diş tabibi, bir diyetisyen, bin 3 ebe, 5 hemşire, bir psikolog, 45 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 6 bin 677 tabip, 8 bin 266 uzman tabip şeklinde belirlendi

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