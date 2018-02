Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açılan ve evlenecek çiftleri sezonun yeni trendleriyle buluşturan fuar, 4 Şubat'ta sona erecek

İstanbul'da evlilik hazırlığı yapan çiftler için gelinlikten düğün organizasyonuna, nikah şekerinden yemek takımlarına kadar çok sayıda ürün ve hizmetin yer aldığı 16. Evlilik Fuarı açıldı.



Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Patika Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, evlilik hazırlığında olan ya da yeni ev kuracak çiftler tüm ihtiyaçlarına uygun seçenekleri bulabilecek.

Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara her yıl ortalama 50 bin civarında ziyaretçi geldiğini söyledi.



Bu yıl da minimum bu kadar ziyaretçi beklediklerini vurgulayan Cılga, "Bu sene artış var. Geçen yılki gibi yine evlenecek çiftler fuarda her şeyi bulabilecekler. Nikah şekerinden davetiyeye aklınıza gelebilecek her şey var." dedi.

Düğün hazırlıkları için maliyetin bu yıl arttığını dile getiren Cılga, "Geçtiğimiz yıllarda 50-60 bin liraya düğün yapılıyordu. Bu sene fiyatlar 70 bin liraya dayandı. Düğün pastası, gelin arabası, nikah şekeri gibi 20 kalemden oluşuyor. Hepsini tek tek almak çok fazla vaktinizi alıyor birçok yer gezmek zorunda kalıyorsunuz. Fuarda hepsi bir arada. Ayrıca 150'ye yakın firma var. Tüm firmaların fuara özel kampanyaları var. Fiyat karşılaştırması yapılabilir." diye konuştu.



Gelinlik modelleri

Gelin danışmanı Müge Satıel ise 2018 yılında çok sade ya da çok abartılı gelinlik modelleri olduğunu söyledi. Transparan detaylar ve düğün sonrası elbiselerinin çok ilgi gördüğünü ifade eden Satıel, "2018 ya uçuş uçuş ya kabarık modelleri kapsıyor. Fiyatlar 4 bin 500 liradan başlayıp 23 bin liraya kadar çıkabiliyor." bilgisini verdi.

Damatlık ürünleri satan bir firmanın temsilcisi Vildan Yıldırım da geçen yıl damatlık modellerde mavi tonların fazla olduğunu belirterek, "Bu sene damatlıklar koyulaştı, lacivert ve siyah tonlara döndü. Kravat bu sene hiç yok. Geniş papyonlar var. Modeller düz, daha rahat takım elbise olarak kullanacakları tarzlara döndü. Fiyatlarımız bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor." ifadelerini kullandı.



"Düğün fotoğrafçılığında mesleklere göre konsept"

Düğün fotoğrafçısı Suat Kara da 3 yıldır fuara katıldıklarını söyledi. Her yıl farklı konseptler geliştirdiklerini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Çiftlere uygun çekimler gerçekleştiriyoruz. Mesela tenisçi bir çiftimiz vardı, onların çekimlerini tenis kortunda yaptık. Dış çekimlerde en çok yeşil alan ve sonbahar konsepti tercih ediliyor. Bu yılın modası eskitme, daha krem ağırlıklı tonlar. Minimum paket fiyatımız bin 350 lira, maksimum paket 5 bin lira. Bu pakette gelinin kuafördeki hazırlığından evden çıkışına kadar ilk dansları bütün anlarını ölümsüzleştiriyoruz."



Evlilik Dünyası Evlilik Hazırlıkları Fuarı, ücretsiz olarak "www.evlilikfuari.com" internet adresinden online davetiye alınarak gezilebiliyor.