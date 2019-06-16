Af ve ceza indirimi konusunda bir takipçisine yanıt veren MHP'li Feti Yıldız, "Bizim sahiplendiğimiz, kamuoyuna duyurduğumuz, bu toplumsal sorunu çözmek istediğimizi, bunun bir seçim meselesi olmadığını defalarca dile getirmeme rağmen olur olmaz cevaplar, o anlık insani durumuzu bilmeden 24 saat tlf açan, bunu rahatsızlık vermeye yönelik yapanlara cevap yok." ifadelerini kullandı

Af ve ceza indirimi konusunda MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, bir takipçisinin mesajına yanıt yazdı.



"HİÇ TWİT ATMASAK BİLE BU YASA ÇIKAR MI"



Bir kullanıcı, şunları yazdı:



"Vekilim duydumki artık bizden rahatsız oluyormuşsunuz.



Bizden gelen mesajlar yada aramalar hep aynı konuda olduğu için.



Ben en çok neyi merak ediyorum biliyormusunuz bizim siyasilere attığımız bu tewtlerin faydası oluyormu?



Yada hiç twet atmasak bile bu yasa çıkarmı? Düşünceniz?"



MHP'Lİ FETİ YILDIZ'DAN YANIT



Feti Yıldız, bu mesaja şu yanıtı verdi:



"Bizim sahiplendiğimiz, kamuoyuna duyurduğumuz, bu toplumsal sorunu çözmek istediğimizi, bunun bir seçim meselesi olmadığını defalarca dile getirmeme rağmen olur olmaz cevaplar, o anlık insani durumuzu bilmeden 24 saat tlf açan, bunu rahatsızlık vermeye yönelik yapanlara cevap yok."



ulusal.com.tr