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16 Haziran 2019 Pazar son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? "Askeralma kanunu yasalaştığında 106 bin civarı askerimiz..."

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni askerlik sistemine ilişkin "Siyasal bir mutabakatla çıkarılmasını istediğimiz Devrim niteliğinde olan Askeralma Kanunu yasalaştığında 106.000 civarı askerimiz terhis olacak." bilgisini paylaştı. Şanverdi, "Temennimiz iki maddesi onaylanan askerlik kanunun gelecek hafta tüm maddelerinin onaylanmasıdır" dedi

16 Haziran 2019 Pazar son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? "Askeralma kanunu yasalaştığında 106 bin civarı askerimiz..."

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni askerlik sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Şanverdi, şunları aktardı:

"Siyasal bir mutabakatla çıkarılmasını istediğimiz Devrim niteliğinde olan Askeralma Kanunu yasalaştığında 106.000 civarı askerimiz terhis olacak. 

Askerlerimizin terhis olma heyecanını bizler de en az onlar kadar yaşıyoruz.

Temennimiz bugün iki maddesi onaylanan askerlik kanunun gelecek hafta tüm maddelerinin onaylanmasıdır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi haberleri #tek tip askerlik sistemi haberleri #bedelli askerlik sistemi haberleri #askerlik 6 aya düştü mü
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