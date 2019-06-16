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16 Haziran 2019 Pazar son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Kritik soru ve cevabı beklenen işte o soru

TBMM'de yeni askerlik sistemine dair kanun teklifindeki bedelli askerlik sınırlamasının tekrar gözden geçirilmesi dile getirildi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sayın komisyon başkanımızdan önemle öğrenmek istediğim bir konuyu arz ediyorum. 145 bin sınırlamasında ısrar nedir?" ifadelerini kullandı

16 Haziran 2019 Pazar son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Kritik soru ve cevabı beklenen işte o soru

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

TBMM'de konuşan Enginyurt, şunları söyledi:

"Sayın komisyon başkanımızdan önemle öğrenmek istediğim bir konuyu arz ediyorum.

145 bin sınırlamasında ısrar nedir?

Yani 630 bin kişi başvurmuş bir önce bedelliye.

Şu an 145 binde diretmek veya '145 bin kişi zaten başvurmaz' demek yerine zaten başvurmayacaksa bu rakamı 300 yapmanın herhangi bir sakıncası var mı?

Binlerce insan, sürekli soru yağmuruna tutuyor. Bu konuda bir esnekli gösterirseniz memnun olurum"

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #bedelli askerlik sistemi #askerlik 6 aya düştü mü
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