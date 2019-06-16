Yeni askerlik sistemi için iktidar ile muhalefet partileri arasındaki uzlaşı arayışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dahil oldu. Akar, Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk görüşme, CHP ile yapıldı. Ziyarette Akar, askerlik teklifine ilişkin itirazları dinledi.

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik teklifi için iktidar ile muhalefet arasındaki uzlaşı arayışına ilişkin trafik sürüyor.



Muhalefet partileri 65 maddeli teklifin bazı düzenlemelerine tepki gösteriyor. İktidar ise teklifin uzlaşı içinde yasalaşmasını istiyor. Devreye, Milli Savunma Bakanı girdi.



Muhalefet partilerinin, kanun yasalaştığında yaklaşık 106 bin askerin terhis edilmesinin güvenlik zafiyeti yaratacağı iddiası var. Bir diğer eleştiri ise 45 ve 5'inci maddeye yapılıyor. 45'inci maddeye göre Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek.



Kulislerde "İtiraz edilen maddelerde değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt aranırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere ziyaret başlattı. İlk temas CHP grubu ile kuruldu.



Görüşmelerde Akar muhalefet partilerinin kanun teklifine ilişkin itirazlarını dinledi, onlardan gelen soruları yanıtladı.



Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan twitter hesabından "Yeni askerlik sistemine neden ihtiyaç duyuldu?" ve " Yeni sistemde neler olacak?" sorularının olduğu bir görsel paylaştı. "Neden ihtiyaç duyuldu?" sorusuna "Yığılmaları önlemek ve profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektir" yanıtı verildi.



Twitter hesabından bir açıklama da Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç yaptı. Arınç, uzlaşı arayışı nedeniyle kanun teklifinin haftaya kesin olarak yasalaşacağını söyledi. Zafiyet eleştirilerine yanıt veren Arınç, 4 olan celp döneminin 12 aya yayılacağını ve devamlı olarak personel temini olacağını ifade etti.





ulusal.com.tr