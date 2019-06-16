Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yeni askerlik yasasıyla ilgili iktidar ve muhalefet partileri ile yaptığı görüşmeler sona erdi. Teklif, bazı düzenlemelerle önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, salı, çarşamba ve perşembe günü HDP dışındaki Meclis'teki iktidar ve muhalefet partilerine yeni askerlik sistemi ilgili bilgi verdi ve partilerin yasaya ilişkin eleştiri ve önerilerini dinledi. Akar, salı günü Ak Parti grubunu kapalı toplantıda bilgilendirdi. Ak Parti grubu aynı konuda çarşamba akşamı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile ikinci kez toplandı.



'GÜVENLİK SORUNU YARATIR'



Yasayı eleştiren Ak Parti milletvekillerinin büyük bölümü, “terörle mücadelenin sürdüğüne” dikkat çekti. Suriye’deki savaşın devam ettiğine işaret eden milletvekilleri böyle bir dönemde Türkiye’nin askeri varlığını küçültmesinin güvenlik sorunu yaratacağından endişe ettiklerini belirtti. Bazı milletvekilleri erken terhislerin Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’nin askeri varlığını da yarı yarıya düşüreceği uyarısında bulundu. Ak Partili bazı milletvekillerinin ise askerlik için ödenen bedelin yüksek olduğunu belirttikleri öğrenildi. Milletvekilleri, yeni düzenleme ile bedelli askerliğin 5 bin avro dolayına çıkacağına işaret ederek “Çoğu işsiz veya çocuk parası ile geçinen yurtdışındaki gurbetçiler, miktarın yüksek olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkabilir” uyarısında bulundu. Ak Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bedelin yüksek olduğuna ilişkin eleştirilere karşı "El insaf" dedi.



CHP 45. MADDEYİ ELEŞTİRİYOR



Akar'ın, CHP grubuna yaptığı ziyarette cumhurbaşkanına askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45. maddenin gündeme geldiği belirtildi. Bu yetkinin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce genelkurmay başkanının teklifi ve Milli Güvenlik Kurulu’nun onayı ile Bakanlar Kurulu’nda olduğunu anımsatan Özkoç, “Genelkurmay başkanının yetkisini önemsiyoruz. Çünkü bu yetki kullanılacaksa askeri ihtiyaca binaen kullanılmalı” dedi. Bunun üzerine Akar’ın cumhurbaşkanına bu yetkinin “genelkurmay başkanının veya milli savunma bakanının teklifiyle verilebileceğine ilişkin bir düzenleme” yapılabileceğini belirttiği öğrenildi. Özkoç'un, Akar’a “Zorunluluk hallerinde cumhurbaşkanının askerlik süresini uzatması söz konusu olabilir ama cumhurbaşkanına altı aylık süreyi üç aya indirme yetkisini verilmesini doğru bulmuyoruz” mesajını da verdiği ifade edildi.



Özkoç’un görüşmede erken terhisin yaratacağı güvenlik zafiyeti konusundaki itirazlarını dile getirdiği öğrenildi.



MHP ENDİŞELİ AMA DESTEKLİYOR



Bakan Hulusi Akar, CHP’den sonra MHP grubunu ziyaret etti. Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile yapılan görüşmeye, TBMM Genel Kurulu’nda yasaya ilişkin eleştirilerini dile getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu da katıldı. Vahapoğlu TBMM'de yaptığı konuşmada “vatan görevinin paraya endeksli hale gelmesinden endişe ettiklerini” söylemişti. Akçay, Akar ile görüşmeden sonra yaptığı açıklamada “MHP olarak Askere Alma Kanun Teklifini tamamen destekliyoruz” dedi.



İYİ PARTİ: YASA KALICI OLSUN



Aydınlık'ın haberine göre, Akar’ın MHP’den sonraki durağı İyi Parti oldu. Akar, İyi Parti grup başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Orhan Çakırlar ile görüştü. İyi Parti grup başkanvekilleri Akar’a askerlik yasasının bütün partilerin uzlaşması ile çıkarılmasını ve daha sonra değişikliğe uğramaması gerektiği görüşünü iletti. Bunun nedeninin ileride gelecek hükümetlerin yasayı istediği gibi kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmesinin önlenmesi olduğu ileri sürüldü. İyi Partililer, Akar’dan askere alınanların ve bundan sonra askerlik mesleğini tercih edeceklerin belirlenmesinde kriterlerin esnek olmamasını, kriterlerin yasada açıkça ve net olarak belirtilmesini istedi.



PROFESYONELLEŞME ORANI YÜZDE 55’LERE ÇIKACAK



Akar'ın, hem Ak Parti'den hem de muhalefetten gelen silah altında altıncı ayını dolduran 106 bin askerin terhisinden dolayı KKTC’de ve sınırlarda yaşanacak personel sıkıntısına ilişkin eleştirilere “Erken terhisler nedeniyle boşluk yaşanmaması için 1,5-2 yıllığına, yani yeni sisteme geçiş sürecinde, 4 olan celp dönemi sayısını 12’ye çıkararak sorunun çözümü yoluna gidilecek” diye yanıt verdiği belirtildi. Akar’ın partilerle yaptığı görüşmelerde ordunun yüzde 46’sının profesyonelleştiğini, yeni sistemde bu oranının yüzde 55’lere kadar çıkabileceği bilgisini de verdiği öğrenildi.



Yasa teklifinin muhalefet partilerinin eleştirileri kapsamında bazı küçük düzeltmelerle, önümüzdeki hafta Meclis'ten çıkarılması planlanıyor.



ulusal.com.tr