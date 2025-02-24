16 ilde DEAŞ operasyonu: 92 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonların sürdüğünü belirtti. Son bir hafta içinde 16 ilde düzenlenen “GÜRZ-47” operasyonlarında toplam 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da düzenlendi.

DEAŞ'A BÜYÜK DARBE

Operasyonlar kapsamında yakalanan kişilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Yerlikaya, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Türkiye’nin huzur ve güvenliğini korumak için terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.