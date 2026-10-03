16 ilde DEAŞ'a darbe: Jandarmadan eş zamanlı operasyon, 51 gözaltı!

İOperasyonlarda, örgüte üye oldukları, finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE TESPİTLER

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Jandarma Komutanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen baskınlarda yakalanan şüphelilerin suç faaliyeti alanları şu başlıklar altında toplandı:

DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri,

Finansal Yapılanma: Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finansal kaynak aktardıkları,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasına ve eylemlerini övücü paylaşımlara yer verdikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman

Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.