16 İlde "Gürz-43" operasyonu: PKK'ya ait 12 sığınak imha edildi!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti. Jandarma özel harekat, jandarma komando, güvenlik korucuları, jandarma SİHA’ları ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlara, 16 ilin jandarma komutanlıkları katıldı.

Operasyonun Düzenlendiği Bölgeler:

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün saklanma ve lojistik alanları tek tek tespit edilerek imha edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 5 kilogram patlayıcı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, bir M16 piyade tüfeği, bir bombaatar, 86 roketatar mühimmatı, 8 EYP düzeneği, 5 dürbün ve 8 bin 903 çeşitli çapta mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

" TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması için yılın 365 günü, dört mevsim, gece gündüz operasyonların süreceğini vurguladı.

"Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullandığı ve eylem planları yaptığı sığınaklar tek tek tespit edilerek imha edildi. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.