1.6 Milyar Liralık "Kirli Çarka" fren! Bakan Gürlek'ten dev operasyon açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına karşı devletin kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının eş güdümüyle gerçekleştirilen İzmir merkezli operasyonun detaylarını paylaşan Gürlek, toplumun huzurunu ve aile yapısını tehdit eden yapılara karşı "geçit yok" dedi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE 1.6 MİLYARLIK TRAFİK

Bu sabah saatlerinde İzmir merkezli başlatılan ve 8 ili kapsayan operasyonlarda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri üzerinden yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık bir para trafiğinin yönetildiği tespit edildi. Adli ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla, bu devasa suç ekonomisine ağır bir darbe indirildi.

BAKAN GÜRLEK: "BU BİR TEMİZLİK OPERASYONUDUR"

Bakan Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum."

KOORDİNASYON VE KARARLILIK VURGUSU

Açıklamasında yasa dışı bahis çetelerine karşı devletin tüm birimlerinin ortak bir refleksle hareket ettiğini belirten Gürlek, vatandaşların bu karanlık sektöre karşı korunması için tüm yasal mekanizmaların en sert şekilde işletileceğini hatırlattı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sorgu işlemleri ve adli sürecin titizlikle devam ettiği bildirildi.