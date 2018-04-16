İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bahçelievler Ana İsale Hattı ve terfi merkezinde gerçekleştirilecek olan onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacağını duyurdu. Sosyal medyada vatandaşlar su kesintisine tepki gösterdi, "20 saatlik su kesintisi nedir Allahınız yok mu sizin. 21. yüzyılda bir günlük su kesintisi ne demek yahu ey iski neyin peşindesin. Yarın su kesintisi olacakmış 20 saatlik yıl bilmem kaç yaptıkları duyuruya bakın.Tamam güldük eğlendik şu suyu açın artık 24 saatlik su kesintisi mi olur. Arkadaşlar Bahçelievler Güngören Bağcılar ilçelerinde sabah 10 da başlayarak 20 saatlik su kesintisi yaşanacak bidonları doldurun" diye yazdı. Öte yandan Esenler Belediyesi tarafından "Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezi'nde yapılacak yenileme çalışması dolayısıyla 16 Nisan Pazartesi 10.00'da başlayarak 17 Nisan Salı 06.00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır Fatih ve Tuna mahallelerimiz bu kesintiden etkilenecektir Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur" duyurusu yapıldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat su kesintisi yaşanacağını belirtti.



İSKİ'den yapılan açıklamaya göre su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:



"Güngören İlçesi: Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı



Esenler İlçesi: Fatih ve Tuna Mahalleleri



Bakırköy İlçesi: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.



Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri



Bağcılar İlçesi: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri."



SU KESİNTİSİNE TEPKİLER



Sosyal medyada vatandaşlar su kesintisine tepki gösterdi.



Bazı kişiler şunları paylaştı:



"20 saatlik su kesintisi nedir Allahınız yok mu sizin



21. yüzyılda bir günlük su kesintisi ne demek yahu

ey iski neyin peşindesin



Yarın su kesintisi olacakmış 20 saatlik yıl bilmem kaç yaptıkları duyuruya bakın



Tamam güldük eğlendik şu suyu açın artık 24 saatlik su kesintisi mi olur



Arkadaşlar Bahçelievler Güngören Bağcılar ilçelerinde sabah 10 da başlayarak 20 saatlik su kesintisi yaşanacak bidonları doldurun"



ESENLER BELEDİYESİ DUYURDU



Öte yandan Esenler Belediyesi tarafından duyuru yapıldı.



Açıklama şöyle:



"Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezi'nde yapılacak yenileme çalışması dolayısıyla 16 Nisan Pazartesi 10.00'da başlayarak 17 Nisan Salı 06.00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır Fatih ve Tuna mahallelerimiz bu kesintiden etkilenecektir Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur"



ulusal.com.tr