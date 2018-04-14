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16 Nisan 2018 Pazartesi-Salı İstanbul Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar'da sular ne zaman gelecek sular neden yok

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bahçelievler Ana İsale Hattı ve terfi merkezinde gerçekleştirilecek olan onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacağını duyurdu

16 Nisan 2018 Pazartesi-Salı İstanbul Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar'da sular ne zaman gelecek sular neden yok

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat su kesintisi yaşanacağını belirtti.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:

"Güngören İlçesi: Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı

Esenler İlçesi: Fatih ve Tuna Mahalleleri

Bakırköy İlçesi: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri

Bağcılar İlçesi: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul su kesintisi
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