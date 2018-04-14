İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bahçelievler Ana İsale Hattı ve terfi merkezinde gerçekleştirilecek olan onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacağını duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat su kesintisi yaşanacağını belirtti.



İSKİ'den yapılan açıklamaya göre su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:



"Güngören İlçesi: Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı



Esenler İlçesi: Fatih ve Tuna Mahalleleri



Bakırköy İlçesi: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.



Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri



Bağcılar İlçesi: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri."



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