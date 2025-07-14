16 Temmuz’da İstanbul’un 21 ilçesinde su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Altyapı, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 ilçede bazı mahallelere saatler boyunca su verilemeyecek.

Kesintinin en çok hissedileceği ilçeler arasında Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi ve Silivri bulunuyor. Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği bildirildi.

İşte suların kesileceği ilçeler:



Arnavutköy

Avcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu

Silivri



Detaylı bilgi için İSKİ'nin resmi internet sitesini kullanabilirsiniz:



https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/