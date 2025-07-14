16 Temmuz’da İstanbul’un 21 ilçesinde su kesintisi yaşanacak
İSKİ, 16 Temmuz’da İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiler bazı bölgelerde 9 saate kadar sürecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Altyapı, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 ilçede bazı mahallelere saatler boyunca su verilemeyecek.
Kesintinin en çok hissedileceği ilçeler arasında Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi ve Silivri bulunuyor. Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği bildirildi.
İşte suların kesileceği ilçeler:
Arnavutköy
Avcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Sultangazi
Şişli
Zeytinburnu
Silivri
Detaylı bilgi için İSKİ'nin resmi internet sitesini kullanabilirsiniz:
https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/