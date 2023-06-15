16 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor...

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

Son olarak Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde terör yuvalarına yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Operasyonun detaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

16 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin 16 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükselmiş oldu.