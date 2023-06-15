16 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor...
Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla 16 terörist daha etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiği belirtildi.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.
Son olarak Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde terör yuvalarına yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Operasyonun detaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.
16 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin 16 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükselmiş oldu.
Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye… pic.twitter.com/bRfsHHauZC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2023