16 terörist kaçamadan yakalandı!

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 16 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Şüphelilerden 11'inin FETÖ, 3'ünün DHKP-C, 2'sinin PKK üyesi olduğu belirlendi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.