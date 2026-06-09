16 yaşındaki Atlas'ın katiline kaç yıl istendi? Atlas Çağlayan davasında istenen ceza belli oldu

İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada istenen ceza belli oldu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
16 yaşındaki Atlas'ın katiline kaç yıl istendi? Atlas Çağlayan davasında istenen ceza belli oldu
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İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu çocuk sanık E.Ç. katıldı.

DURUŞMAYA BASIN VE İZLEYİCİ ALINMADI

Maktul çocuğun annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdur ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Duruşmada, sanığın, müştekilerin ve bazı tanıkların beyanlarının alındığı öğrenildi.

İŞTE ÇOCUK SANIK E.Ç. İÇİN İSTENEN CEZA

Verilen yarım saatlik aranın ardından devam edilen duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, çocuk sanık E.Ç'nin "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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