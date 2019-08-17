Türkiye'nin en uzun 45 saniyesiydi. Gece saat 03.02 'yi gösteriyordu. Facianın alarmı çalmaya başlamıştı.
17 Ağustos 1999 depreminin merkez üstü Gölcük'tü. Tüm Türkiye'yi sarsan depremin büyüklüğü 7,4 olarak ölçüldü.
DEPREMİN AĞIR BİLANÇOSU
DÜZCE'DE - 270
BURSA'DA - 268
ESKİŞEHİR'DE - 86
İSTANBUL'DA- 981
KOCAELİ'DE - 4 BİN 93
GÖLCÜK'TE - 5 BİN 384
SAKARYA'DA - 3 BİN 891
YALOVA'DA - 2 BİN 504
ZONGULDAK'TA - 3 KİŞİ
Düzce'de 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86, İstanbul'da 981, Kocaeli'de 4 bin 93, Gölcük'te 5 bin 384, Sakarya'da 3 bin 891, Yalova'da 2 bin 504, Zonguldak'da 3 kişi yaşamını yitirdi.
Depremde, 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 40 bin 757 konut, 6 bin 57 iş yeri orta, 45 bin 86 konut ve 6 bin 128 iş yeri de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti.
Yıkımın bilonçosu maddi olduğu kadar manevi olarak da ağırdı. Binlerce kişi yaşadığı facianın acısını 20 yıl geçmesine rağmen atlatamadı.
HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
Karanlıkta yükselen tek şey yardım çığlıklarıydı. Türkiye en zorlu 45 saniyesinin içine girmişti. Merkez üssü Gölcük olan deprem gece saat 03.02'de meydana geldi. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı, evsiz kaldı. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti ancak hala unutulmadı
Türkiye'nin en uzun 45 saniyesiydi. Gece saat 03.02 'yi gösteriyordu. Facianın alarmı çalmaya başlamıştı.