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17 Ağustos 1999 depremi! 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmişti

Karanlıkta yükselen tek şey yardım çığlıklarıydı. Türkiye en zorlu 45 saniyesinin içine girmişti. Merkez üssü Gölcük olan deprem gece saat 03.02'de meydana geldi. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı, evsiz kaldı. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti ancak hala unutulmadı

17 Ağustos 1999 depremi! 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmişti

Türkiye'nin en uzun 45 saniyesiydi. Gece saat 03.02 'yi gösteriyordu. Facianın alarmı çalmaya başlamıştı.

17 Ağustos 1999 depreminin merkez üstü Gölcük'tü. Tüm Türkiye'yi sarsan depremin büyüklüğü 7,4 olarak ölçüldü.

DEPREMİN AĞIR BİLANÇOSU

DÜZCE'DE -  270

BURSA'DA  -  268

ESKİŞEHİR'DE - 86

İSTANBUL'DA- 981

KOCAELİ'DE -  4 BİN 93 

GÖLCÜK'TE  - 5 BİN 384

SAKARYA'DA  - 3 BİN 891

YALOVA'DA  - 2 BİN 504

ZONGULDAK'TA - 3 KİŞİ

Düzce'de 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86, İstanbul'da 981, Kocaeli'de 4 bin 93, Gölcük'te 5 bin 384, Sakarya'da 3 bin 891, Yalova'da 2 bin 504, Zonguldak'da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Depremde, 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 40 bin 757 konut, 6 bin 57 iş yeri orta, 45 bin 86 konut ve 6 bin 128 iş yeri de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Yıkımın bilonçosu maddi olduğu kadar manevi olarak da ağırdı. Binlerce kişi yaşadığı facianın acısını 20 yıl geçmesine rağmen atlatamadı.

HABER: DİLEK DOĞAN 
KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr

Etiketler; #17 ağustos 1999 #deprem #son dakika #son dakika haberleri
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