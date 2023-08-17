17 Ağustos depreminin yıl dönümü! Türk Kızılay'dan deprem bilinci için yeni proje

26 Aralık 1939 Erzincan, 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri.. Türkiye'de yıkımın boyutunu gözler önüne seren ve Türk milletinde derin yara bırakan depremler. Türkiye deprem gerçeğiyle karşı karşıyayken Türk Kızılay'dan deprem bilincine dikkat çekti.

17 Ağustos depreminin yıl dönümü! Türk Kızılay'dan deprem bilinci için yeni proje
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Türk Kızılay'dan vatandaşlara deprem bilinci oluşturacak proje. "Eşyalarım bana tehlike değil"

Geçtiğimiz yıl başlatılan bu proje 17 Ağustos Gölcük depreminin 24. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla devam ettiriliyor.

Deprem esnasındaki binanın sağlamlığı kadar, ev içindeki eşyaların da zarar vermeyecek şekilde konumlandırılması olukça önemli...

Vitrin, kitaplık, gardrop gibi eşyaların sabitlenmesi, hayat kurtarabilir.

Vatandaşları uyaran Türk Kızılay ekipleri bunun için ev ziyaretleri de yapıyor.Yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılıyor..

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# deprem # türk kızılay # 17 ağustos
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