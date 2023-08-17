17 Ağustos depreminin yıl dönümü! Türk Kızılay'dan deprem bilinci için yeni proje

Türk Kızılay'dan vatandaşlara deprem bilinci oluşturacak proje. "Eşyalarım bana tehlike değil"

Geçtiğimiz yıl başlatılan bu proje 17 Ağustos Gölcük depreminin 24. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla devam ettiriliyor.

Deprem esnasındaki binanın sağlamlığı kadar, ev içindeki eşyaların da zarar vermeyecek şekilde konumlandırılması olukça önemli...

Vitrin, kitaplık, gardrop gibi eşyaların sabitlenmesi, hayat kurtarabilir.

Vatandaşları uyaran Türk Kızılay ekipleri bunun için ev ziyaretleri de yapıyor.Yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılıyor..