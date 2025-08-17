17 Ağustos’tan bugüne 26 yıl: 6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli

Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03.01’de meydana geldi. 45 saniye süren depremde 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 364 bin 905 konut ve iş yeri yıkıldı. Depremin ardından kötü işçilik, demirsiz binalar, kesik kolonlar, zemin şartlarına aykırı projeler ve deniz kumu ile yapılan yapılar uzun süre tartışıldı.

DEPREMLERİN EKONOMİK VE İNSANİ BEDELİ AĞIR OLDU

Dünya Gazetesi'ne göre, Marmara Depremi’nin maliyeti 20 milyar doları buldu. Ardından gelen Düzce, Bingöl, Van, Elazığ ve son olarak 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremleri, “deprem değil binalar öldürüyor” gerçeğini yeniden ortaya koydu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, son 23 yılda kentsel dönüşüm için 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin liralık kaynak kullanıldı. TOKİ tarafından 1 milyon 292 bin 270 konut üretildi, 396 bin 686 konutun yapımı sürüyor. Ayrıca 291 riskli alan ve 1063 rezerv yapı alanında faaliyetler devam ediyor.

İSTANBUL ÖNCELİKLİ KONUMDA

Yaklaşık 15,7 milyon kişinin yaşadığı İstanbul, kentsel dönüşümde öncelikli iller arasında yer alıyor. 50 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul’a 6 bin 305, 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında 10 bin 820, 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında ise 50 bin 210 konut kontenjanı sağlandı. Son 22 yılda 3,5 milyondan fazla konutun dönüşümü sağlansa da hâlen 6 milyon civarında konutun riskli olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, büyük bir deprem bekleyen İstanbul başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın güvenli yaşam alanlarına kavuşması için sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.