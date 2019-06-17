AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bir yasal düzenleme vardır bir de idari tasarruflar vardır. Celplerle alakalı yetki Milli Savunma Bakanlığındadır. Onlar herhangi bir problem yaşanmaması adına celp sayısını artıracaklar" dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemiyle ilgili konuştu.



Askeralma Kanunu Teklifi görüşmelerine ilişkin soru üzerine Muş, düzenlemenin görüşmelerine yarından itibaren TBMM Genel Kurulunda devam edileceğini belirtti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, muhalefete, teklifin teknik boyutuna ilişkin bilgilendirme amacıyla ziyarette bulunduğunu hatırlatan Muş, "Geldiğimiz noktada, diğer siyasi parti gruplarından gelen bazı öneri ve tavsiyeler vardı, onları da değerlendirdik. Yarından itibaren çalışmalarımızı yürütüp, TBMM Genel Kurulunun kabul etmesi halinde teklifin cumaya kadar geçmesini bekliyoruz ama takdir Genel Kurul'daki kıymetli milletvekillerinin." diye konuştu.



"Terhislerle birlikte ortaya çıkacak açığın kapatılması için celp sayısının artırılması formülünden bahsediliyordu. Buna ilişkin gelişme var mı?" sorusuna Muş, "Bir yasal düzenleme vardır bir de idari tasarruflar vardır. Celplerle alakalı yetki Milli Savunma Bakanlığındadır. Onlar herhangi bir problem yaşanmaması adına celp sayısını artıracaklar. Onu 10 mu yaparlar, 12 mi yaparlar, kendi planlamalarına uygun şekilde hareket edeceklerdir. Biz yasal düzenlemeyi yapacağız. Milli Savunma Bakanlığının ve Genelkurmay Başkanlığı gerekli tedbirleri almaktadır." cevabını verdi.



"Cumhurbaşkanına askerlikten muafiyet yetkisi konusunda bir uzlaşma sağlandı mı?" sorusu üzerine Muş, "Bu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nda var olan bir yetki, yeni bir yetki değil. Maddenin yazımıyla alakalı belli öneriler var. Onları da dikkate alarak maddeyi tekrar yazabiliriz." dedi.



Yargı reformunun ne zaman geleceğine ilişkin soruya ise Muş, çalışmaların sürdüğünü, tamamlandığında paylaşacaklarını bildirdi.