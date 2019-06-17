Bedelliyi kalıcı hale getiren yeni askerlik sistemi için yarın gözler Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre saat 15'te açılacak Genel Kurul öncesi iktidar ile muhalefet arasında bir toplantı yapılacak. Toplantıda muhalefetin gündeme getirdiği, toplu terhis ve Cumhurbaşkanına verilen iki yetkide değişiklik olup olmayacağı masaya yatırılacak

Yeni askerlik sistemi için Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler yarın devam edecek. İktidar ile muhalefet partileri ise kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



Genel Kurul saat 15'te açılacak. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre ise oturum öncesi Ak Parti ile Meclis'te grubu bulunan CHP, MHP ve İyi Parti arasında bir toplantı yapılacak. Toplantıda muhalefetten gelen eleştiriler masaya yatırılıp, teklifte değişiklik olup olmayacağı görüşülecek.



Yarınki partiler arası görüşme öncesi de AK Parti'nin bugün kendi içinde bir toplantı düzenlediği öğrenildi.



Muhalefetin ve askeri uzmanların yeni askerlik sistemine ilişkin bazı eleştirileri var. Kanun teklifi askerlik süresini herkes için 6 ay olmasını içeriyor. Muhalefet partileri ise kanun yasalaştığında 6 ayını dolduran yaklaşık 106 bin askerin terhis edilmesinin güvenlik zafiyeti yaratacağını düşünüyor. Bu eleştirinin giderilmesi için celp dönemlerinin 4'ten 12'ye çıkarılması ve ilk etapta kademeli terhis gündemde.



Bir diğer eleştiri ise 45 ve 5'inci maddeye yapılıyor. 45'inci maddeye göre Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek. CHP maddeye "Genelkurmay Başkanının tavsiyesi, Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı" ifadesinin eklenmesini istiyor. Uzmanlar ise bunun da yetersiz olacağı görüşünde. Bu nedenle 45'inci maddede geçen "gerekli görülen sahalar" ifadesine açıklık getirilmesi isteniyor.



İtirazlara konu olan 5'inci maddede ise Cumhurbaşkanına askerlik süresini bir katına kadar artırma ya da yarıya indirme yetkisi veriliyor. CHP, Cumhurbaşkanına sadece artırma yetkisi verilmesini istiyor. Uzmanlara göre ise, askerlik süresini azaltıp kısaltma yetkisi Cumhurbaşkanında değil yasamanın elinde olmalı.



HABER: GÜRKAN DEMİR

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