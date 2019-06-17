Yeni askerlik sistemine ilişkin hem iktidar partisi, hem muhalefet partisi "Çok güçlü bir yasa çıkarmayı hedefliyoruz" diyor. Ani bir gelişmeyle cuma günü toplantı gerçekleşti ama bugün de karargaha milletvekilleri çağrılabilir. 5'inci maddede bir düzenleme daha var. O da Cumhurbaşkanı'nın askerlik süresini, 3 aya düşürme yetkisi veren düzenleme. İşte bunun en az 6 ay olarak değiştirilmesi gündemde. 9'uncu madde de kritik. Bu düzenlemenin en önemli maddelerinden birisi olduğu bildirildi. Bedelli askerlik ile ilgili bir düzenleme, bu. 28, 40 ve 45'inci maddelerde de bir değişiklik bekleniyor

92 yıl sonra askerlik sistemi, temelden değişiyor. Bu noktada iktidarından muhalefete herkes bir katkı yapmanın arayışında. Hem iktidar partisi, hem muhalefet partisi "Çok güçlü bir yasa çıkarmayı hedefliyoruz" diyor. Bu yüzden de temaslar sürekli gerçekleşiyor. Ani bir gelişmeyle cuma günü toplantı gerçekleşti ama bugün de karargaha milletvekilleri çağrılabilir. Çünkü, 5'inci madde çok kritik. O madde, askerlik süresini 6 aya düşüren bir madde ve sürenin düşmesiyle birlikte açık yaşanabilineceği yönünde endişe, hem AK Partililer tarafından hem muhalefet tarafından paylaşılan bir endişeydi. Bu noktada 12 ay celp dönemi devreye sokulacak. Böyle bir plan gündeme getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bunu gündeme getirmişti ama bu plan, ne kadar yürürlüğe girebilir, ne kadar açığı kapatabilir, bunu muhalefet tam olarak görmek istiyor. Bu noktada bir simülasyon beklentisi var. Bir veri akışının bu noktada gerçekleşmesi isteniyor. Bugün, bu noktada görüşme gerçekleşebilir. Ayrıca siyasi partilerin grup başkanvekilleri arasında da yine bu düzenlemeye ilişkin bir görüşmenin yapılmasını bekliyoruz.



5'inci maddede bir düzenleme daha var. O da Cumhurbaşkanı'nın askerlik süresini, 3 aya düşürme yetkisi veren düzenleme. İşte bunun en az 6 ay olarak değiştirilmesi gündemde. Bu noktada bir değişim yaşanabilir. AK Parti'den bu noktada bir yeşil ışık yandığı aktarıldı.



9'uncu madde de kritik. Bu düzenlemenin en önemli maddelerinden birisi olduğu bildirildi. Bedelli askerlik ile ilgili bir düzenleme, bu. 'Bedelli askerlikte ihtiyaç fazlası olanlar, bedelliden yararlanmalı' önerisi var. Böyle bir değişiklik yaşanabilir ama bunun dışında önerilen bir düzenleme daha var.



460 bini bulan bakaya ve yoklama kaçağı durumda olanlar var. Onların bedelli askerlikten kontenjana dahil etmeden faydalanması gibi bir yöntem benimsenebilir. Bu, uygulamayla çözülecek bir düzenleme.



Bunun dışında izin sürelerini belirleyen 28'inci maddede de bir değişiklik bekleniyor.



40'ıncı madde de bir değişim bekleniyor.



45'inci madde, Cumhurbaşkanı'na bazı kişileri askerlikten muafiyet getiren bir düzenleme. Bu düzenleme, Genelkurmay'ın teklifi, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı gibi bir cümle buraya eklenebilir. Buna da AK Parti'den yeşil ışık yandığı yönünde bilgiler olduğu vurgulandı.



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